تراجع أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة, لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية، إضافة إلى انخفاض نسبة مخاوف التضخم العالمي فيما يتعلق باستخدام الدول المنتجة للنفط مخزونها الاستراتيجي من أجل وقف الارتفاع الحاد في أسعار النفط بالأسواق العالمية.

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وبحسب وول ستريت جورنال، فقد انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.25% إلى 1,854.90 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,859.11 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,863.77 دولار.

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