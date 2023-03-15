تراجع أسعار الذهب عالمياً مع ارتفاع الدولار

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء نتيجة ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأمريكية، بينما يُقيم المستثمرون مسار أسعار الفائدة الأمريكية بعدما أظهر تقرير أسعار المستهلكين أن التضخم ما زال مرتفعا.

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وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.1 % إلى 1901.24 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما انخفض لفترة وجيزة دون مستوى 1900 دولار.



وخسرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 % مسجلة 1905.30 دولار.



وارتفع مؤشر الدولار 0.1 % وهو ما يجعل المعدن النفيس أعلى سعرا على حائزي العملات الأخرى.



وكذلك زاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.

