تراجع أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار

الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الأربعاء، لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس، لتقترب مجددا من ملامسة أدنى مستوى في ستة أسابيع بفعل ارتفاع الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية.

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وتراجعت أسعار الذهب قرابة 4ر0 بالمئة إلى 93ر876ر1 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم، وسجلت أعلى مستوى عند 45ر884ر1 دولار. من جهة أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 4ر0 بالمئة إلى مستوى 10ر93 نقطة، ومستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 70ر92 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 61ر92 نقطة.

المصدر: بترا



