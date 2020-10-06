الثلاثاء 06-10-2020
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الثلاثاء، 06-10-2020 09:09 م

تراجع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية اليوم الثلاثاء ، لتتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح، وبالتزامن مع ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن.

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ويأتي هذا التراجع قبيل خطاب هام لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عن التوقعات الاقتصادية، بحسب تقرير اقتصادي لـ "وول ستريت جورنال".


وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من 3ر0 بالمئة إلى 68ر1906 دولار للاونصة من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 99ر1912 دولار للاونصة.


وعلى صعيد تعاملات أمس، حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 8ر0 بالمئة، وسجلت أعلى مستوى في أسبوعين عند 75ر1918 دولار مدعومة بتراجع الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات.


 




 

 


 

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