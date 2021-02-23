الثلاثاء 23-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الزرقاء: 4 آلاف شخص تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

نقيب الفنين لـ الوكيل : السقار اجرى عملية لبتر اصبع قدمه

عبيدات ينفي لـ الوكيل التوصية بفرض حظر التجول لمدة يومين اسبوعيا

الصين تقدم لقاحات كورونا مجانية لـ53 دولة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المجالي والخريسات والحوامدة وخمش والبطوش

ضبط شخصين غير ملتزمين بالحجر المنزلي في الزرقاء

إطلاق الروزنامة الزراعية التأشيرية للاستيراد

روسيا: تسجيل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ تشرين الأول

تراجع أسعار الذهب عالميا

محافظ الطفيلة يوعز بمتابعة تطبيق أوامر الدفاع والاشتراطات الصحية

الثلاثاء، 23-02-2021 05:15 م

تراجع أسعار الذهب عالميا

1120192481035782948417


الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار الذهب بالسوق العالمية، اليوم الثلاثاء، لتتخلى عن أعلى مستوى في أسبوع المسجل بوقت سابق من تعاملات السوق الأميركية، في طريقها صوب تكبد أول خسارة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح، بجانب انتعاش مستويات العملة الأميركية قبيل انطلاق شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس.
اضافة اعلان

وبحسب وول ستريت جورنال، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 3ر0 بالمئة إلى 96ر802ر1 دولار من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 84ر809ر1 دولارا، وسجلت أعلى مستوى عند 04ر816ر1 دولار الأعلى في أسبوع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
210107104229-03-bitcoin---stock-super-tease

تراجع حاد لأسعار عملة بيتكوين بعد تسجيلها مستويات قياسية

9202015111723955408932

2350 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم

1548566837-1338

ستاندرد آند بورز تتوقع تعافي الاقتصاد السعودي في 2021 - 2022

220212143217287935989

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.7 مليون دينار

thumbs_b_c_066b8694569b1b2edbf75fc84af19fd0

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 2016

56642798_101

تباطؤ تجارة السوق السوداء في السودان بعد خفض قيمة العملة

أخبار متعلقة
620201611454343776954

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

12021591937204837015

تراجع أسعار الذهب عالميا

120212717423120409567

تراجع أسعار الذهب عالميا

120212619381239900214

تراجع أسعار الذهب عالميا

620201394930179062742

انخفاض أسعار الذهب عالميا

120212583545420358587

ارتفاع أسعار الذهب عالميا