تراجع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





تراجعت أسعار الذهب بالسوق العالمية، اليوم الثلاثاء، لتتخلى عن أعلى مستوى في أسبوع المسجل بوقت سابق من تعاملات السوق الأميركية، في طريقها صوب تكبد أول خسارة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح، بجانب انتعاش مستويات العملة الأميركية قبيل انطلاق شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس.وبحسب وول ستريت جورنال، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 3ر0 بالمئة إلى 96ر802ر1 دولار من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 84ر809ر1 دولارا، وسجلت أعلى مستوى عند 04ر816ر1 دولار الأعلى في أسبوع.