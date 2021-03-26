الجمعة 26-03-2021
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الجمعة، 26-03-2021 02:29 م

خسائر لليوم الثاني على التوالي

تراجع أسعار الذهب عالمياً

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مصاغ ذهبي


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، على وشك تسجيل أول خسارة أسبوعية في غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة بفعل الارتفاع الواسع للدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية.

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وتراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1,723.29 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,727.07 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,729.78 دولار.

 

المصدر : بترا 

 

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