تراجع أسعار الذهب عالمياً

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، على وشك تسجيل أول خسارة أسبوعية في غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة بفعل الارتفاع الواسع للدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية.

اضافة اعلان



وتراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1,723.29 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,727.07 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,729.78 دولار.

المصدر : بترا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





