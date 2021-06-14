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الإثنين، 14-06-2021 10:32 ص

تراجع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين لأقل مستوى في أكثر من أسبوع تحت ضغط ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون الذين يسيطر عليهم الحذر نتيجة اجتماع السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، في حين ينظر للارتفاعات الاخيرة لأسعار المستهلكين على أنها مسألة مؤقتة.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.6 بالمئة إلى 1864.61 دولار بحلول الساعة 0536 بتوقيت جرينتش، وهو أقل مستوى منذ الرابع من يونيو حزيران. وهبطت العقود الأمريكية للذهب 0.7 بالمئة إلى 1866 دولارا للأوقية.

ارتفع الدولار 0.1 بالمئة ليحوم قرب ذروة أسبوع مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يرفع تكلفة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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