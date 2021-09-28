تراجع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار الذهب في السوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، لأدنى مستوى في 7 أسابيع، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، بفعل الارتفاع الكبير في عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، بحسب وول ستريت جورنال.



وانخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1,735.73 دولار، الأدنى منذ 11 آب الماضي، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,750.28 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,754.44 دولار.

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