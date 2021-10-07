تراجع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس، بعد تطورات جديدة في سوق السندات الأميركي، قبل صدور بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات غير الزراعية غدا الجمعة، بحسب وول ستريت جورنال.



وانخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1,756.01 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,762.83 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,766.96 دولار.

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