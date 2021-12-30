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الخميس، 30-12-2021 04:16 م

تراجع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري-تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي، تحت ضغط انتعاش مستويات الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية، والمعدن الثمين بصدد تكبد أكبر خسارة سنوية منذ عام 2015، بفعل التراجع الواضح بمستويات الطلب الاستثماري كأحد الأصول المالية الآمنة.

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وبحسب وول ستريت جورنال، انخفضت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.5 بالمئة إلى 1.796.16 دولار، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1.804.52 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1.805.51 دولار.

 

بترا

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