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الجمعة، 13-05-2022 03:10 م

تراجع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية (وول ستريت - نيويورك)، اليوم الجمعة لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر، لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي، بفعل أداء الدولار الأمريكي القوي مقابل سلة من العملات العالمية، بحسب وول ستريت جورنال.اضافة اعلان


وانخفضت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.6 بالمئة إلى 1,810.84 دولار، الأدنى منذ 7 شباط، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,822.19 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1,828.76 دولار.

وعلى مدار كامل تعاملات هذا الأسبوع، انخفضت أسعار الذهب قرابة 4 بالمئة، بصدد تكبد رابع خسارة أسبوعية على التوالي، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية خلال هذا العام.



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