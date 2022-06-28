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الثلاثاء، 28-06-2022 04:07 م

تراجع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري -  تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها لليوم الثاني، تحت ضغط الانتعاش الواسع في عائد سندات الخزانة الأميركية، الأمر الذي يقلص الطلب على الأصول غير المدرة للعائد.

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وبحسب "وول ستريت جورنال" انخفضت أسعار معدن الذهب اليوم، قرابة 0.2 بالمئة إلى 1821.68 دولار، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1824.69 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1829.46 دولار.


وفقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 0.2 بالمئة، في ثاني خسارة بغضون الـ3 أيام الأخيرة، بفعل التطورات الجديدة فى سوق السندات الأميركي.


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