تراجع أسعار الذهب عالميا

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تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية، اليوم الثلاثاء، لتكون في طريقها لملامسة أدنى مستوى لها في ستة أشهر، تحت ضغط صعود الدولار الواسع مقابل سلة من العملات العالمية.وبحسب "وول ستريت جورنال"، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1800.28 دولار للأونصة، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1808.10 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1812.10 دولار .وانخفضت أسعار الذهب، أمس، بنسبة 0.2 بالمئة، في خامس خسارة في خلال الأيام الستة الأخيرة، بينما سجل المعدن الثمين يوم الجمعة الماضية أدنى مستوى في ستة أشهر عند 1784.50 دولار للأونصة.