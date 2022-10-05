تراجع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى خلال السبعة أيام الأخيرة، لتتخلى عن أعلى مستوى في 3 أسابيع المسجل بالأمس، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.

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وبحسب وول ستريت جورنال، انخفضت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.9 بالمئة إلى 1710.73 دولار للأونصة من مستوى افتتاح التعاملات عند 1725.96 دولار، وسجلت أعلى مستوى عند 1727.78 دولار للأونصة.



وحققت أسعار الذهب أمس الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 1.5 بالمئة، في سادس مكسب يومي على التوالي، وسجلت أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 1729.46 دولار للأونصة.

بترا