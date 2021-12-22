الأربعاء 22-12-2021
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تؤكد: الامتحانات النهائية داخل الحرم الجامعي

الحبس لأشخاص زوروا شهادات أخذ مطعوم كورونا

152 ألف مشتركاً في الضمان الاجتماعي على "الحد الأدنى للأجور"

صرف المعونات الشهرية لمستحقيها خلال ايام

2500 بلاغًا عن الأعراض الجانبية للأدوية منذ بداية العام

دراسة تكشف عن نسبة الأردنيين المترددين والممانعين لأخذ لقاح كورونا

7 ملايين م3 خزنتها السدود من المنخفض الجوي الأخير

المعونة: تحويل الدعم الى البنوك اليوم

أسعار الذهب في محليا

بعضها صفر .. تعرّف على مخصصات برنامج السدود في الأردن لعام 2022

الأربعاء، 22-12-2021 10:36 ص

تراجع أسعار الغاز في أوروبا

616964df4236046b3970f5fa


الوكيل الإخباري-تراجعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الأربعاء، بعد أن كانت قد بلغت أسعار الوقود الأزرق مستويات قياسية خلال تعاملات أمس.

اضافة اعلان


وأظهرت التداولات أن أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا في بداية التعاملات تراجعت بنسبة 6.5% إلى دون مستوى 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، وجرى تداول العقود عند 1970 دولار لكل ألف متر مكعب.


وكانت أسعار الغاز في أوروبا قد صعدت إلى مستويات تاريخية، حيث تجاوزت مستوى 2000 دولار لكل ألف متر مكعب.


ويأتي الصعود في ظل ارتفاع الطلب على الوقود الأزرق مع تراجع مخزونات الغاز في أوروبا.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ok-scaled

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

الذهب

أسعار الذهب في محليا

5e94a403423604475536aeda

الاقتصاد الوطني يحقق مؤشرات إيجابية في 2021 رغم ثقل الصعوبات

1220211674824502807175

البنك الدولي : الدعم النقدي حدّ من رفع معدلات الفقر في الأردن

1220211285416273719913

توقع ارتفاع التخليص على سيارات الهايبرد الأسبوع المقبل

230264

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

أخبار متعلقة
61c1ccf24c59b716630b7590 (1)

أسعار الغاز في أوروبا تسجل مستويات تاريخية

12202120131028580804399

المنخفض يرفع الطلب على المحروقات بشكل كبير - ارقام

617fb0464236040eb468d45e

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

النفط

تراجع أسعار النفط عالميا

tjcTuNWJXJOgOcRiHNdl80qlXmXk9LApNR4i8MVH

ارتفاع أسعار النفط عالميا

2020_2_24_14_11_29_140

ارتفاع أسعار الذهب عالميا