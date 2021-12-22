تراجع أسعار الغاز في أوروبا

الوكيل الإخباري-تراجعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الأربعاء، بعد أن كانت قد بلغت أسعار الوقود الأزرق مستويات قياسية خلال تعاملات أمس.

اضافة اعلان



وأظهرت التداولات أن أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا في بداية التعاملات تراجعت بنسبة 6.5% إلى دون مستوى 2000 دولار لكل ألف متر مكعب، وجرى تداول العقود عند 1970 دولار لكل ألف متر مكعب.



وكانت أسعار الغاز في أوروبا قد صعدت إلى مستويات تاريخية، حيث تجاوزت مستوى 2000 دولار لكل ألف متر مكعب.



ويأتي الصعود في ظل ارتفاع الطلب على الوقود الأزرق مع تراجع مخزونات الغاز في أوروبا.



روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة