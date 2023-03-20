تراجع أسعار القمح عالمياً مع تجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

تراجعت أسعار القمح في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم مع تجديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ الرئيسة للبحر الأسود، رغم استمرار الخلاف بين روسيا وأوكرانيا بشأن مدة التجديد.وقال أوليكسندر كوبراكوف وزير البنية التحتية الأوكراني إنه تم تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 120 يوما، لكن روسيا ومسؤول تركي قالا إن التمديد لمدة 60 يوما فقط.وبين أن الاتفاق يسمح لكل من روسيا أوكرانيا بتصدير إنتاجهما من القمح والذرة الذي تراجعت أسعاره اليوم أيضا.وتراجع سعر العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو 1.7 % إلى 6.985 دولار لكل بوشيل، بعد تسجيله في الأسبوع الماضي أول ارتفاع أسبوعي منذ أوائل فبراير الماضي. كما تراجع سعر الذرة 1.1 % إلى 6.275 دولار لكل بوشيل وذلك لأول مرة منذ خمسة أيام تداول.