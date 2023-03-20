الإثنين 20-03-2023
الوكيل الاخباري

القوة البحرية تنقذ 19 سائحاً من الغرق في العقبة

تأجيل أقساط قروض الأسر المنتجة وصناديق الائتمان لشهرين

هل هذه الدول هي الأكثر سعادة فعلا على مستوى العالم؟

إدانة فلسطينية حول إنكار إسرائيل لوجود الشعب الفلسطيني

تراجع أسعار القمح عالمياً مع تجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

فلكيا.. الاعتدال الربيعي الثلاثاء

الصفدي يثمن أهمية الدعم الذي تقدمه الدنمارك للمملكة

وصول جثمان الشاب أبو حلاوة من أمريكا إلى الأردن

السوداني في زيارة رسمية إلى تركيا

الخصاونة: لدينا مخزون استراتيجي من السلع الأساسية

 
الإثنين، 20-03-2023 02:52 م

تراجع أسعار القمح عالمياً مع تجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

2144591-929921960


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار القمح في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم مع تجديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ الرئيسة للبحر الأسود، رغم استمرار الخلاف بين روسيا وأوكرانيا بشأن مدة التجديد.اضافة اعلان


وقال أوليكسندر كوبراكوف وزير البنية التحتية الأوكراني إنه تم تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة 120 يوما، لكن روسيا ومسؤول تركي قالا إن التمديد لمدة 60 يوما فقط.

وبين أن الاتفاق يسمح لكل من روسيا أوكرانيا بتصدير إنتاجهما من القمح والذرة الذي تراجعت أسعاره اليوم أيضا.

وتراجع سعر العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو 1.7 % إلى 6.985 دولار لكل بوشيل، بعد تسجيله في الأسبوع الماضي أول ارتفاع أسبوعي منذ أوائل فبراير الماضي. كما تراجع سعر الذرة 1.1 % إلى 6.275 دولار لكل بوشيل وذلك لأول مرة منذ خمسة أيام تداول.

إقرأ ايضا
imgid556975

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

thumbs_b_c_1cb0c6dbaf35091eaed334d7732c8edf

أزمة المصارف تهبط بالنفط لأدنى مستوى منذ 15 شهرا

225

الذهب يتجاوز 2000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ عام

image

الجغبير: 12.2% معدل نمو مؤشر الصناعة الأردنية لعام 2022

LYNXMPEJ2J082_L

الذهب يصعد عالمياً مع عودة مخاوف أزمة القطاع المصرفي

moved_LYNXMPEJ2C0A1_L

أسواق العالم تضطرب بشدة وإجراءات الفيدرالي تثير عدم اليقين

أخبار متعلقة
LYNXMPEJ2H03H_L

تركيا: سنبذل جهودا لتمديد اتفاق الحبوب الأوكراني مجددا

52

النفط يتكبد أكبر خسارة أسبوعية في 2023

41

روسيا تقرر تمديد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود 60 يوما

e3bfe306-image

الطاقة الروسية تتوقع انخفاض إنتاج بلادها من النفط والغاز

449969

روسيا: تمديد اتفاق الحبوب معقد

نفط4

أسعار النفط تتراجع عالميا اليوم