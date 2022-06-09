تراجع أسعار النفط عالميا إلى أعلى مستوى في 13 أسبوعاً

الوكيل الاخباري- عكست أسعار النفط صعودها، اتجاهها في تعاملات اليوم الخميس، لتميل للتراجع، بعد كانت قد حققت مكاسب في مطلع الجلسة مدعومة بطلب قوي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، بينما من المتوقع أن ينتعش الطلب في الصين مع تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا في المدن الكبرى.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا، أو 0.44%، إلى 123.12 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56 سنتا، أو 0.58%، إلى 121.5 دولار للبرميل.



وأغلق الخامان القياسيان أمس الأربعاء، عند أعلى مستوى لهما منذ الثامن من مارس، مسجلين مستويات شهداها في عام 2008.

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