الجمعة 24-12-2021
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الجمعة، 24-12-2021 10:14 ص

تراجع أسعار النفط عالمياً بسبب الأعياد

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الوكيل الاخباري - هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة في تداول محدود خلال عطلة عيد الميلاد، بعد ارتفاعها لثلاثة أيام، فيما يحاول المستثمرون تقدير تأثير المتحور أوميكرون من فيروس كورونا على الطلب.

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وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.4 بالمئة، إلى 76.56 دولار للبرميل، بحلول الساعة 02:05 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد ارتفاعها 2.1% في الجلسة السابقة. 


والأسواق في الولايات المتحدة مغلقة اليوم الجمعة بسبب عطلة عيد الميلاد.


وانتعشت أسعار النفط هذا الأسبوع مع انحسار المخاوف بشأن تأثير المتحور أوميكرون شديد العدوى على الاقتصاد العالمي، إذ أشارت بيانات أولية إلى أنه يسبب أعراضا مرضية أخف.


وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للأبحاث لدى شركة "نيسان" للأوراق المالية: "لكن المستثمرين لا يزالون يتوخون الحذر وسط زيادة في حالات الإصابة".


وزادت الإصابات بفيروس كورونا زيادة كبيرة أينما ينتشر المتحور أوميكرون، مما دفع دولا كثيرة لفرض قيود جديدة.

روسيا اليوم

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