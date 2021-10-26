تراجع أسعار النفط عالميا بعد موجة صعود

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد مسيرة صعود حركها الطلب القوي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط ومشتقاته في العالم.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 83.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:43 بتوقيت غرينتش بعد إغلاقها في الجلسة السابقة دون تغيير يذكر عقب اقترابها من مستويات مرتفعة قياسية.



ولم تكن العقود الآجلة لخام برنت أحسن حظا من سابقتها، إذ انخفضت هي الأخرى 20 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 85.79 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.5 في المئة أمس الاثنين.



وفي حين تراجعت أسواق الفحم والطاقة في الصين بعض الشيء بعد تدخل الحكومة، فإن أسعار الطاقة لا تزال مرتفعة عالميا مع حلول الشتاء في نصف الكرة الشمالي.



قال إدوارد موي، كبير محللي السوق في أواندا في مذكرة "التوقعات بالنسبة لنوفمبر الأكثر برودة تجعل المتعاملين في الطاقة يستعدون لسوق شحيحة للغاية مع طلب لم يسبق له مثيل هذا الشتاء".

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