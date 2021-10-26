الثلاثاء 26-10-2021
الوكيل الاخباري

أمريكا تستحوذ على 83.8% من صادرات الملابس الأردنية

إصابة 5 مدنيين بهجوم إرهابي شمال الهند

البنك الدولي: الأردن استمر في إحراز تقدم كبير بمشروع تعزيز إدارة الإصلاح

أسعار الذهب الثلاثاء 26/ 10/ 2021

منظمة الصحة العالمية: كوريا الشمالية تؤكد أنها خالية من فيروس كورونا

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في نابلس

وفيات الثلاثاء 26-10-2021

وزير الخارجية الكوري الجنوبي يزور روسيا الأسبوع الجاري

الخارجية لـ الوكيل: نجحنا بربط أبناء الجالية الأردنية في السودان مع ذويهم بالمملكة

السير: ذروة مرورية تشهدها جميع شوارع عمّان

الثلاثاء، 26-10-2021 07:31 ص

تراجع أسعار النفط عالميا بعد موجة صعود

نفط


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد مسيرة صعود حركها الطلب القوي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط ومشتقاته في العالم.

اضافة اعلان


وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 83.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:43 بتوقيت غرينتش بعد إغلاقها في الجلسة السابقة دون تغيير يذكر عقب اقترابها من مستويات مرتفعة قياسية.


ولم تكن العقود الآجلة لخام برنت أحسن حظا من سابقتها، إذ انخفضت هي الأخرى 20 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 85.79 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.5 في المئة أمس الاثنين.


وفي حين تراجعت أسواق الفحم والطاقة في الصين بعض الشيء بعد تدخل الحكومة، فإن أسعار الطاقة لا تزال مرتفعة عالميا مع حلول الشتاء في نصف الكرة الشمالي.


قال إدوارد موي، كبير محللي السوق في أواندا في مذكرة "التوقعات بالنسبة لنوفمبر الأكثر برودة تجعل المتعاملين في الطاقة يستعدون لسوق شحيحة للغاية مع طلب لم يسبق له مثيل هذا الشتاء".

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202125222637768178978

البنك الدولي: الأردن استمر في إحراز تقدم كبير بمشروع تعزيز إدارة الإصلاح

102021241068929801383

أسعار الذهب الثلاثاء 26/ 10/ 2021

8094222641578246639

أمريكا تستحوذ على 83.8% من صادرات الملابس الأردنية

thumbs_b_c_b094a181893e082d93743e8de8119aac

43% عجز في موازنة الأمم المتحدة للاستجابة لدعم لاجئين في الأردن

10202123222615115774397

عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات يقفز 90 %

77785-gold-5

مخاوف التضخم تدفع الذهب إلى فوق مستوى 1800 دولار

أخبار متعلقة
تركيا33

تركيا تسجل مستوى تاريخيا في التجارة الخارجية

616d57b54c59b7583a6b0020

بيانات حديثة عن مخزون النفط السعودي

نفط2

أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها عالمياًً

بنزين

أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

دولي

الطاقة الدولية: أزمة الطاقة تهدد التعافي الاقتصادي العالمي

6167d79c4236046256238cbc

أوبك: سلالات كورونا الجديدة تؤثر على سوق النفط