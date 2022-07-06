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الأربعاء، 06-07-2022 04:22 م

تراجع أسعار النفط عالميا بنحو 1%

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الوكيل الإخباري - انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية العالمية، خلال الجلسة الآسيوية اليوم الأربعاء، بنحو 1 بالمئة، لتستقر بالقرب من أدنى سعر لها في شهرين.

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وشهدت عقود النفط أمس الثلاثاء، أسوأ أداء يومي لها في 4 أشهر، وسط تنامي المخاوف من ركود عالمي يلوح في الأفق قد ينعكس بشكل سلبي على مستويات الطلب بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في عقدين من الزمان، بحسب وول ستريت جورنال.


وتراجعت العقود الآجلة لأسعار خام نفط "نيمكس" تسليم آب المقبل بنسبة 1.07 بالمئة، لتتداول عند مستويات 99.30 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 100.36 دولار، بينما استهلت العقود تداولاتها على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمتها أمس عند مستويات 99.50 دولار للبرميل.


وانخفضت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول بنسبة 0.97 بالمئة، لتتداول عند 103 دولارات للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند 104 دولارات، في وقت استهلت العقود تداولاتها على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمتها أمس عند 102.77 دولار للبرميل.

 

بترا

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