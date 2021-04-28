تراجع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط بالسوق العالمية، اليوم الأربعاء، في طريقها الى تكبد ثاني خسارة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، بعد ارتفاع تجاوز التوقعات لمخزونات الخام في الولايات المتحدة على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

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وبحسب وول ستريت جورنال، يترقب المتعاملون في وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأميركية.



وتراجع الخام الأميركي بأكثر من 5ر0 بالمئة إلى مستوى 62.70 دولار من مستوى الافتتاح عند 63.07 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 63.27 دولار، وانخفض خام برنت بنسبة 6ر0 بالمئة إلى مستوى 66.14 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح عند 66.56دولار، وسجل أعلى مستوى عند 66.80 دولار.

المصدر: بترا