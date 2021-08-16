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الإثنين، 16-08-2021 11:44 ص

تراجع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري- هبطت أسعار النفط، اليوم، متراجعة للجلسة الثالثة بعد أن أظهرت بيانات رسمية تباطؤ إنتاجية التكرير والنشاط الاقتصادي في الصين في مؤشر على أن التفشي الجديد لكوفيد-19 ينال من الصين.

ونزل خام "برنت" بنسبة 1.3 بالمئة إلى 69.69 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:49 بتوقيت غرينتش. وتراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.4 بالمئة إلى 67.47 دولار للبرميل.

وأظهرت البيانات تباطؤ نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بشكل كبير في يوليو 2021، على عكس التوقعات إذ عطل تفشي جديد لكوفيد-19 وموجة من الفيضانات النشاط التجاري.

وقال كلفين وونغ محلل السوق لدى "سي إم سي ماركتس" في سنغافورة: "ضعف العقود الآجلة للنفط ... من المرجح أن يكون ذلك نتيجة لبيانات النمو التي جاءت أضعف من المتوقع في الصين، وهي مستهلك رئيسي للنفط".

كما تراجع تكرير النفط الخام في الصين الشهر الماضي إلى أدنى مستوى على أساس يومي منذ مايو 2020، حيث خفضت المصافي المستقلة الإنتاج وسط تخفيض الحصص وارتفاع المخزونات وتراجع الأرباح. والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم.

وفي اليابان، رابع أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، يتوقع العديد من المحللين نموا اقتصاديا متواضعا في الربع الحالي، حيث تأثر إنفاق الأسر بتجديد العمل بالقيود الرامية لاحتواء إصابات كورونا.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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