الخميس 16-09-2021
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الخميس، 16-09-2021 03:02 م

تراجع أسعار النفط عالميا

النفط


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الخميس، لتتخلى عن أعلى مستوى في 6 أسابيع، في طريقها نحو تكبد أول خسارة خلال الـ 5 أيام الأخيرة، بفعل عمليات تصحيح وجني الأرباح، وتظل الخسائر محدودة حتى الآن، بعد انخفاض تجاوز التوقعات لمخزونات الخام في الولايات المتحدة.

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وبحسب وول ستريت جورنال، تراجع الخام الأميركي قرابة 4ر0 بالمئة إلى مستوى 72.36 دولار، من مستوى الافتتاح عند 72.63 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 72.97 دولار، وانخفض خام برنت بأكثر من 2ر0 بالمئة إلى مستوى 75.24 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 75.40 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 75.86 دولار.

 

بترا


 




 

 


 

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