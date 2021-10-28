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تراجع أسعار النفط عالميا

الخميس، 28-10-2021 10:56 ص

تراجع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري- تراجعت أسعار النفط اليوم، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين بعدما أظهرت بيانات قفزة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، وجاء ذلك مع ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في أوروبا وروسيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.9 بالمئة إلى 83 دولارا للبرميل، في الساعة 05:02 بتوقيت غرينتش، وبعد تراجع السعر بنسبة 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

ونزل خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.7 بالمئة إلى 81.27 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوياته منذ أسبوعين بعد أن انخفض بنسبة 2.4 بالمئة أمس الأربعاء.

وأدى ظهور البؤر الجديدة لفيروس كورونا في الصين، وتسجيل وفيات قياسية بالمرض والتهديد بالإغلاق في روسيا، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الإصابة في غرب أوروبا، أدى إلى وقف ارتفاعات أسعار النفط التي استمرت لعدة أسابيع.

وفي الولايات المتحدة يرجح أن يكون الاقتصاد قد نما بأبطأ معدل في نحو 12 شهرا في الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2021 مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 ومع الضغوط على سلاسل الإمدادات العالمية والنقص العالمي في بعض المنتجات، منها السيارات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت 4.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة 1.9 مليون برميل.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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