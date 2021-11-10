الأربعاء 10-11-2021
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الأربعاء، 10-11-2021 04:17 م

تراجع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري-تراجعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الأربعاء، لتتخلى عن أعلى مستوى في أسبوعين، المسجل في وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية، في طريقها لأول خسارة خلال الايام الأربعة الأخيرة.

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وبحسب وول ستريت جورنال، تراجع الخام الأميركي بحوالي 0ر1 بالمئة إلى مستوى 64ر83 دولار، من مستوى الافتتاح عند 48ر84 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 95ر84 دولار الأعلى منذ 25 تشرين الأول الماضي، وانخفض خام برنت بنسبة 5ر0 بالمئة إلى مستوى 70ر84 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 14ر85 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 48ر85 دولار الأعلى منذ 27 تشرين الأول الماضي.

 

بترا

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