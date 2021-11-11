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الخميس، 11-11-2021 02:29 م

تراجع أسعار النفط عالميا

النفط


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية اليوم الخميس، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، مبتعدة كثيرا عن أعلى مستوى في أسبوعين، حيث تكبد الخام الأميركي أمس أكبر خسارة يومية في أربعة أشهر.

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وتراجعت الأسعار بحسب "وول ستريت جورنال"، بفعل الارتفاع الكبير للعملة الأميركية مقابل سلة من العملات العالمية، بعد قفزة تاريخية في وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، ويضغط على الأسعار أيضا ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي. وتراجع الخام الأميركي بنسبة 25ر0 بالمئة إلى مستوى 08ر81 دولار، من مستوى الافتتاح عند 29ر81 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 84ر81 دولار، وانخفض خام برنت بنسبة 0.1 بالمئة إلى مستوى 50ر82 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح عند 58ر82 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 16ر83 دولار.

 

بترا


 




 

 


 

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