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الخميس، 18-11-2021 03:45 م

تراجع أسعار النفط عالمياً

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الوكيل الإخباري-تراجعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية اليوم الخميس، لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي، مسجلة أدنى مستوى في ستة أسابيع، بفعل تنامي مخاوف زيادة العرض في السوق.

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وبحسب "وول ستريت جورنال"، جاء التراجع في ظل تخطيط الولايات المتحدة للتعاون مع الصين واليابان لاستخدام منسق لاحتياطيات الوقود بهدف خفض أسعار الطاقة، بالإضافة إلى تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من زيادة الإمدادات العالمية خلال الفترة المقبلة.


وتراجع الخام الأميركي بنسبة 1.4بالمئة إلى مستوى 77.10 دولار الأدنى منذ 7 تشرين الأول الماضي، من مستوى الافتتاح عند 78.20 دولار، و سجل أعلى مستوى عند 78.41 دولار.


وانخفض خام برنت بنسبة 1.1بالمئة إلى مستوى 79.30 دولار للبرميل الأدنى منذ 7 تشرين الأول، من مستوى الافتتاح عند 80.18 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 80.20 دولار.

 

بترا

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