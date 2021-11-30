تراجع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري-تراجعت أسعار النفط بالسوق العالمية، اليوم الثلاثاء، حوالي 4 بالمئة لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس، ليسجل الخام الأميركي أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، وخام برنت الأدنى في شهرين.

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جاء ذلك، بفعل تصاعد المخاوف حول مدى فعالية اللقاحات الحالية ضد متحور كورونا (أوميكرون)، وتوقع المزيد من الإغلاقات التي تضر بشدة مستويات الطلب العالمي على الوقود.



وبحسب وول ستريت جورنال، تراجع الخام الأميركي بنسبة 4.2 بالمئة إلى مستوى 67.08 دولار الأدنى منذ 26 آب الماضي من مستوى الافتتاح عند 70.00 دولار ، وسجل أعلى مستوى عند 71.18 دولار، وانخفض خام برنت قرابة 4.0 بالمئة إلى مستوى 70.49 دولار للبرميل الأدنى منذ الأول من أيلول الماضي من مستوى الافتتاح عند 73.40 دولار ، وسجل أعلى مستوى عند 74.56 دولار

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