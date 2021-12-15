تراجع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري-تراجعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الأربعاء، لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي، على وشك ملامسة أدنى مستوى في أسبوع.

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وبحسب "وول ستريت جورنال"، انخفض الخام الأميركي بنسبة 0.9 بالمئة إلى مستوى 69.61 دولار، من مستوى الافتتاح عند 70.26 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 70.40 دولار.



وتراجع خام برنت بنسبة 0.8 بالمئة إلى مستوى 72.61 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 73.22 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 73.43 دولار.

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