تراجع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري-تراجعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها لليوم الثالث، بالقرب من أدنى مستوى في 3 أسابيع المسجل بالأمس، ويأتي هذا التراجع تحت ضغط استمرار المخاوف حول تأثير أوميكرون كوفيد على الطلب العالمي على الوقود، ما يعني اتساع الفائض في السوق في ظل استمرار زيادة الإمدادات العالمية.

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وبحسب وول ستريت جورنال، انخفض الخام الأميركي بنسبة 0.9 بالمئة إلى مستوى 68.59 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 69.19 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 69.75 دولار، وتراجع خام برنت بنسبة 1.1 بالمئة إلى مستوى 71.26 دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 72.09 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 72.50 دولار للبرميل

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