تراجع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط بشكل أكبر، الاثنين، نتيجة التأثير السلبي للارتفاع السريع في الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي، على الرغم من أن تعطل الإمدادات في كازاخستان وليبيا حد من هذا التراجع.



وهبط خام برنت 38 سنتا أو 0.46 في المئة إلى 81.37 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.43 في المئة إلى 78.56 دولار للبرميل.

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وارتفع التوظيف في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع في ديسمبر وسط نقص في العمال، ويمكن أن تظل الزيادة في التوظيف متواضعة على المدى القريب في الوقت الذي يؤدي تزايد إصابات كوفيد-19 إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.



وطبقا لإحصاء لرويترز تم تسجيل أكثر من 304.87 مليون إصابة بفيروس كورونا وخمسة ملايين و834506 وفيات على مستوى العالم.

سكاي نيوز