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الجمعة، 08-04-2022 03:26 م

تراجع أسعار النفط عالمياً

النفط٢


الوكيل الإخباري - تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية في وول ستريت - نيويورك، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي للأعلى له منذ 26 أيار 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

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وجاء ذلك في ظلال تسعير الأسواق لإعلان وكالة الطاقة الدولية عن البدء بعملية السحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية بعد موافقة الأعضاء على سحب 120 مليون برميل متضمنين 60 مليون برميل من الولايات المتحدة، بحسب وول ستريت جورنال.


وانخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط نيمكس تسليم أيار القادم 0.35 بالمئة لتتداول عند مستويات 96.83 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 97.17 دولار للبرميل مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 96.03 دولار للبرميل.

 

بترا

 

 

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