الجمعة 10-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

لماذا اصطحب ولي العهد الشيخ أحمد هليل في صلاة الجمعة ؟ -صورة

تراجع أسعار النفط عالميا

45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

وسم عيد الجلوس الملكي 23 يتصدر تويتر الأردن

تعليق جميع رحلات مطار دمشق الدولي

التعامل مع 161 حريق أعشاب جافة خلال 24 ساعة

قرار من السعودية حول اسعار الحج

أعطال فنية تؤخر ضخ المياه لمناطق محددة في عمّان والرصيفة

توجيهات مباشرة من جلالة الملك في التوسع بالمبادرات الملكية

قرداحي يثير غضب السعوديين مجددا

الجمعة، 10-06-2022 03:23 م

تراجع أسعار النفط عالميا

3ee9192d-1635510349381


الوكيل الإخباري - تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية العالمية (وول ستريت- نيويورك) خلال الجلسة الآسيوية، عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

اضافة اعلان


وبحسب وول ستريت جورنال، فقد انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز القادم 0.33 بالمئة لتتداول عند مستويات 121.46 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 121.46 دولار للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن أختتمت تداولات الأمس عند مستويات 121.51 دولار للبرميل.


كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز 0.33 بالمئة لتتداول عند 122.54 دولار، للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 122.94دولار للبرميل، مع العلم،أن العقود استهلت تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن أختتمت تداولات الأمس عند 123.07 دولار للبرميل .


إقرأ ايضا
image

الذهب ينخفض عالميا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة

12201823215430268837579

1.8 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الربع الاول

62a1f1034c59b77c8654ecab

الاتحاد الأوروبي يبحث عضوية أوكرانيا في 17 يونيو

5f59cabf4c59b7210547cd36-1599745824

ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي عالميا

main_image62a1e1e94c794

145 مليون دينار كلفة تطوير الميناء الصناعي بالعقبة

1581904

ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 15.3% خلال أبريل الماضي

أخبار متعلقة
620227135415181821794

مطالب بتوسيع مظلة الدعم النقدي المُقدم من صندوق المعونة لكبح جماح الأسعار

انبوب نفطي

الصفدي : 80% من التحضيرات لإطلاق مشروع أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة تمت

Electric-vehicles-hero-752x357

خبير يدعو الحكومة لإلغاء كل الضرائب على المركبات الكهربائية

M63A4562

توقع رفع أسعار المحروقات محلياً 5% الشهر المقبل

M63A4562

خبير نفطي يتوقع رفع أسعار المحروقات محلياً الشهر القادم - أرقام

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753

النفط يصعد.. وعوامل أميركية صينية تعيق مكاسبه