تراجع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري - تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية العالمية (وول ستريت- نيويورك) خلال الجلسة الآسيوية، عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

اضافة اعلان



وبحسب وول ستريت جورنال، فقد انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز القادم 0.33 بالمئة لتتداول عند مستويات 121.46 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 121.46 دولار للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن أختتمت تداولات الأمس عند مستويات 121.51 دولار للبرميل.



كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز 0.33 بالمئة لتتداول عند 122.54 دولار، للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 122.94دولار للبرميل، مع العلم،أن العقود استهلت تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن أختتمت تداولات الأمس عند 123.07 دولار للبرميل .