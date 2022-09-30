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الجمعة، 30-09-2022 09:27 م

تراجع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي، لتبعد عن أعلى مستوى في أسبوع بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.اضافة اعلان


وبحسب وول ستريت جورنال، فإن أسعار النفط العالمية على وشك تكبد رابع خسارة شهرية على التوالي، ضمن أطول سلسلة خسائر شهرية منذ عام 2017 ، بفعل مخاوف ركود الاقتصاد العالمي ،وتأثيره السلبي على مستويات الطلب على الوقود.

وانخفض الخام الأميركي بنسبة 1.9% إلى مستوى 80.01دولار للبرميل، من مستوى الافتتاح عند 81.54 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 82.54 دولار، وتراجع خام برنت بنسبة 3.0 % إلى مستوى 85.92 دولار، من مستوى الافتتاح عند 88.59 دولار، وسجل أعلى مستوى عند 88.79 دولار.

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