تراجع أسعار النفط عالمياً

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار النفط الثلاثاء، من أعلى مستوياتها في شهر بفعل ارتفاع الدولار وبعد أن حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي من صعوبات أشد في عام 2023 مع معاناة الاقتصادات الكبرى من ضعف النشاط.

اضافة اعلان



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا أو 1.1% إلى 84.93 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:48 بتوقيت غرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 77 سنتا أو 1% إلى 79.49 دولارا للبرميل بعد صعود الدولار. ويجعل ارتفاع العملة الأميركية السلع المقومة بها أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا الأحد، إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين - وهي المحركات الرئيسية للنمو العالمي - تتباطأ جميعها في وقت واحد، مما يجعل العام 2023 أكثر صعوبة من عام 2022 بالنسبة للاقتصاد العالمي.



وكانت أسعار النفط قد ارتفعت أكثر من 2% عند التسوية الجمعة، حيث أنهى خاما برنت وغرب تكساس الوسيط 2022 على ارتفاع بنسبة 10.5% و 6.7% على التوالي.



وحظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية اعتبارا من الأول من شباط/ فبراير ولمدة 5 أشهر للدول التي تلتزم بالحد الأقصى لسعر الخام الروسي، في قرار تضمن أيضا بندا يسمح لبوتين بتجاوز الحظر في حالات خاصة.



وأظهر استطلاع أجرته رويترز أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 دولارا للبرميل في عام 2023 بينما يبلغ متوسط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84.84 دولارا للبرميل مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وكلات