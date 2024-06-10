تراجع أسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري - تراجعت أسعار النفط لثاني جلسة على التوالي في تعاملات الاثنين المبكرة، متأثرة بارتفاع الدولار إذ ارجئت توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية في أعقاب بيانات وظائف أمريكية قوية الجمعة.

اضافة اعلان



بحلول الساعة 00:36 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات إلى 79.58 و75.49 دولار للبرميل على الترتيب، بحسب أرقام رويترز.



وأظهرت بيانات الجمعة أن عدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة كان أكثر من المتوقع في الشهر الماضي، مما دفع المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض الفائدة وأدى إلى ارتفاع الدولار.