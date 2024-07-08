تراجع أسعار النفط عالمياً

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، بعد صعودها لأربعة أسابيع، إذ أدى احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة إلى تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في حين قام المستثمرون بتقييم احتمال تعطل إمدادات الطاقة الأميركية بسبب العاصفة المدارية بيريل.

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وبحلول الساعة 02:34 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.1% إلى 86.42 دولار للبرميل.



ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا أو 0.3% إلى 82.88 دولار للبرميل.

وتجري في الوقت الراهن محادثات بشأن خطة أميركية لوقف إطلاق النار تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في غزة بوساطة قطر ومصر.





سكاي نيوز عربية



