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الثلاثاء، 16-07-2024 09:00 ص

تراجع أسعار النفط عالمياً

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الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، بفعل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي يضغط على الطلب، لكن الإجماع المتزايد على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل حد من التراجع.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 84.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:21 بتوقيت غرينتش، في حين نزل خام غرب تكساس الأميركي 13 سنتًا، أو 0.2 بالمئة، إلى 81.78 دولار.


ونما الاقتصاد الصيني أبطأ كثيرًا من المتوقع في الربع الثاني، متأثراً بالانكماش العقاري الذي طال أمده وانعدام الأمن الوظيفي.


وأظهرت بيانات رسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما 4.7 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يونيو، في أبطأ وتيرة منذ الربع الأول من 2023، وخلافًا لتوقعات ببلوغه 5.1 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

 

 

سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

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