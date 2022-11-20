تراجع احتياطي الكويت النقدي إلى 12.2 مليار دينار

الوكيل الإخباري - تراجع الاحتياطي النقدي للكويت بنهاية شهر تشرين الأول الماضي بنسبة 1.86% على أساس شهري، ليصل إلى مستوى 12.18 مليار دينار كويتي مقارنة بنحو 12.41 مليار دينار كويتي في شهر أيلول الماضي.



ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.

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وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، اليوم الأحد، وصل إجمالي موجودات البنك 12.479 مليار دينار كويتي موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 12.179 مليار دينار كويتي ، بالإضافة إلى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار كويتي واحتياطات أخرى بمقدار 268.5 مليون دينار كويتي . ( العربية نت )

