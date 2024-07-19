الجمعة 19-07-2024
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تراجع الأسهم والعملات الآسيوية

الجمعة، 19-07-2024 11:50 ص

تراجع الأسهم والعملات الآسيوية

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الوكيل الاخباري- انخفضت الأسهم والعملات الآسيوية اليوم الجمعة، حيث طغت المخاوف الاقتصادية على تفاؤل السوق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة.

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وافتتحت الأسهم الصينية وهونغ كونغ على انخفاض، إذ لم يشهد المستثمرون سوى القليل من الزخم الصعودي من الجلسة الكاملة الثالثة للحزب الشيوعي الصيني، والتي كررت إلى حد كبير أولويات السياسة السابقة.


ويتوقع، أن يسجل مؤشر "إم إس سي آي" (MSCI) للأسهم الآسيوية أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ثلاثة أشهر.


وارتفعت العقود المستقبلية الأميركية بعد انخفاض مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.8 بالمئة أمس الخميس، وفقا لموقع بلومبرج الاقتصادي.


وتراجعت معظم العملات الآسيوية مقابل الدولار، وسط عمليات بيع الأسهم، مع وصول الدولار التايواني إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثماني سنوات، واستمر تراجع أسهم الرقائق في آسيا بسبب القلق من أن الولايات المتحدة ستفرض قيودا جديدة على المبيعات إلى الصين.

 

 




 

 


 

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