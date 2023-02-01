تراجع الادخار لدى الأردنيين إلى 4.3% العام الماضي مقارنة مع 9.3% سجلت في 2017

الوكيل الاخباري - كشفت نتائج الدراسة المسحية للاشتمال المالي 2022 الصادرة عن البنك المركزي الأردني، تراجع مستويات ادخار الأردنيين "15 سنة فأكثر"، في الحسابات الرسمية من 9.35% سجلت في عام 2017 إلى 4.35% سجلت في عام 2022.



وكشفت نتائج المسح أن نسبة الأردنيين "15 سنة فأكثر"، والذين شملتهم الدراسة، ادخروا المال بأي شكل من الأشكال في الأردن 14.7% في عام 2022.



وعزت الدراسة التراجع في مستويات الإدخار، إلى حد ما إلى تأثيرات جائحة كورونا، إلا أنها أشارت أيضا إلى أنه كما كان من الممكن أن يكون لدى العديد من الأسر أموال أقل للادخار، أو يشعرون بالضغط لإقراض المال لأصدقائهم وأقاربهم.



وأشارت الدراسة إلى أن تقريرا صادرا عن البنك الدولي في عام 2017، كشف أن 45.2% من الأردنيين "15 سنة فأكثر" قد ادخروا الأموال بمختلف الأشكال والوسائل المتاحة آنذاك.



ومن الملفت في نتائج الدراسة، أن ادخار الأردنيين في المنازل هي الوسيلة الأفضل للادخار وبنسبة 10.6% من إجمالي المدخرين في عام 2022.

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