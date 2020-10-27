تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا

الوكيل الإخباري - قالت الأمم المتحدة الثلاثاء، إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي هوى 49% في النصف الأول من 2020، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، ويتجه صوب الانخفاض بما يصل إلى 40% في العام.

اضافة اعلان



وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات الأوروبية تحولت إلى السلب للمرة الأولى على الإطلاق، لتنخفض إلى سالب سبعة مليارات دولار من 202 مليار دولار، بينما تراجعت التدفقات إلى الولايات المتحدة 61% إلى 51 مليار دولار.



وأضاف أن الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا هبط إذ أرجأت الشركات متعددة الجنسيات الاستثمارات للحفاظ على السيولة.



