الأحد 24-04-2022
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الأحد، 24-04-2022 03:00 م

تراجع الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن

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الوكيل الإخباري - تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال العام الماضي بنسبة 18 في المئة، على أساس سنوي، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.

ووفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي تبين أن الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال العام الماضي بلغ 441.5 مليون دينار (622.5 مليون دولار).

وكانت قيمة الاستثمار الأجنبي سجلت 539.8 مليون دينار (761.1 مليون دولار) في 2020.

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