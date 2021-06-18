الجمعة 18-06-2021
الوكيل الاخباري

الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص صوب المصلين

تشييع جثمان العميد محمود عواد مدير شرطة مأدبا - صور

الفايز: إنشاء حساب مستقل باسم المخاطر السياحية لتقديم تسهيلات مالية

تشكيل لجنة عربية برئاسة الأردن لوضع إطار تنظيمي للإعلام الإلكتروني

طرح عطاء تشغيل الباص السريع الشهر المقبل

التربية : طالب التوجيهي سيحصل على علامته الحقيقية في الاختبارات

الصحة العالمية تؤكد وجود دلتا كورونا في 80 دولة

أجواء معتدلة في المرتفعات وحارة في باقي المناطق الجمعة

وزير الثقافة ينعى مؤسس فرقة معان للفنون الشعبية

رصد هزتين أرضيتين في منطقة جنوب البحر الميت

الجمعة، 18-06-2021 05:15 م

تراجع الاسترليني إلى أدنى مستوياته أمام الدولار خلال أكثر من شهر

147998_15_1624024540


الوكيل الاخباري - تراجع الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأميركي خلال أكثر من شهر.

اضافة اعلان


وانخفضت العملة البريطانية بأكثر من 0.5 بالمئة لتصل إلى مستوى 3855ر1 دولار، في أقل مستوى لها منذ 4 آيار الماضي.


ويعزو بعض المحللين هذا التراجع إلى إرتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا التي أدت إلى تراجع الثقة المتزايدة في تعافي الاقتصاد البريطاني.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
قمح

روسيا : زيادة في رسوم تصدير القمح

60cb42374c59b7665348433e

روسيا: تدشين حقل نفط جديد

2018-04-04-13.50.28

سوريا: ارتفاع أسعار الأدوية

bed6d7cd-b456-4781-b63f-0d27dfeaa340_16x9_1200x676

مصر تنتهي من بناء أكبر برج في إفريقيا

6f6bcb66-b13b-4be6-b616-b6ce1cfb6b59

السعودية: انخفاض صادرات النفط الخام

f049f50b02

مصر: كراكة ضخمة تنضم إلى أسطول قناة السويس

أخبار متعلقة
Untitl3e576474ed

مخاوف لدى رؤساء البنوك الأمريكية بشأن العملات المشفرة

60ae3e9d4c59b7757133851f

عملة البيتكوين تواصل الصعود

بيتكوين-8

البيت الأبيض يسعى لمنع استخدام العملات المشفرة

60ae154d42360456f655255c

نوفاك: عجز سوق النفط يقدر بنحو مليون برميل يوميا

1621861577419

تراجع الدولار الأميركي عالميا

1621509925264

تراجع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني