تراجع الاسترليني إلى أدنى مستوياته أمام الدولار خلال أكثر من شهر

الوكيل الاخباري - تراجع الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأميركي خلال أكثر من شهر.

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وانخفضت العملة البريطانية بأكثر من 0.5 بالمئة لتصل إلى مستوى 3855ر1 دولار، في أقل مستوى لها منذ 4 آيار الماضي.



ويعزو بعض المحللين هذا التراجع إلى إرتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا التي أدت إلى تراجع الثقة المتزايدة في تعافي الاقتصاد البريطاني.



--(بترا)