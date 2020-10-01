تراجع الدخل السياحي في الأردن 62%

الوكيل الإخباري - ذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أحدث توقعاته الاقتصادية التي نشرها الخميس، أنه من المرجح أن يسجل الأردن انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% في عام 2020.

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وأضاف التقرير، أن الناتج المحلي الإجمالي للأردن في منتصف العام 2020، سينكمش بنسبة 7.1%، بعد أن سجل نمو الناتج المحلي للأردن 2% في العام 2019، فيما توقع عودة النمو بنسبة 4% في العام المقبل 2021، بعد أن كان متوقعا ارتفاعه إلى 1% في توقعاته السابقة.



ووفق التقرير، عدل البنك توقعاته للأردن من انكماش بنسبة 3.5% ضمن توقعاته السابقة إلى انكماش بنسبة 6% ضمن توقعاته الجديدة في العام 2020 بالمجمل.



وأضاف التقرير، أن معدل النمو في الأردن بقي ضعيفًا في عام 2019، بثباته عند 2.0%، وتباطأ أكثر إلى 1.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020.



وأشار إلى أن "الاقتصاد تعثر بسبب أزمة كوفيد -19 وما يتصل بها من تدابير الاحتواء، حيث تأثرت قطاعات.



وأضاف التقرير أن السياحة، التي عادة ما تكون محركًا رئيسيًا للنمو، تراجعت بنسبة 62% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2020، متأثرة بشكل مباشر بأزمة كوفيد -19.



