تراجع الدولار أمام اليورو عالميا

الوكيل الإخباري - تراجع الدولار أمام اليورو بالسوق الأميركية، اليوم الاثنين، مقابل سلة من العملات العالمية، في وقت يستأنف فيه عمليات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار، بفضل التوقعات القوية حول رفع أسعار الفائدة الأوروبية أواخر الشهر الحالي.

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وبحسب موقع " اف اكس الاقتصادي العالمي" ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.35بالمئة إلى 0.9755 دولار، من سعر افتتاح التعاملات عند 0.9722 دولار، وسجل أدنى مستوى اليوم عند 0.9718 دولار.



وتراجعت مستويات الدولار في سوق صرف العملات الأجنبية، في ظل توقف صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، الأمر الذي يقلص من عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح، ويحسن من شهية المخاطرة في الأسواق.



بترا