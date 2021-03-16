تراجع الدولار الأميركي عالمياً

الوكيل الإخباري- تراجع الدولار الأميركي بالسوق العالمية، اليوم الثلاثاء، مقابل سلة من العملات العالمية، على وشك تكبد أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة.

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وجاء التراجع بحسب وول ستريت جورنال، بفعل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين، بعد تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وصعود مؤشرات الأسهم في وول ستريت لمستويات قياسية جديدة.



كما جاء هذا التراجع قبيل صدور بيانات مبيعات التجزئة الشهرية في الولايات المتحدة، والتي تقدم أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الأكبر في العالم خلال الربع الأول من هذا العام.



وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.15 بالمئة إلى مستوى 91.69 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 91.82 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.97 نقطة.



