تراجع الدولار الأميركي عالميا

الوكيل الإخباري- تراجع الدولار الأميركي بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف خسائره التي توقفت بالأمس، وليبتعد عن أعلى مستوى في أربعة أشهر، مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح، بالإضافة إلى تباطؤ عمليات شراء العملة الأميركية كأفضل استثمار متاح، في ظل تزايد الشكوك حول قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية في الأجل القريب، بحسب وول ستريت جورنال .

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وانخفض مؤشر الدولار قرابة 0.2 بالمئة إلى مستوى 92.81 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 92.96 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.01 نقطة.

المصدر: بترا