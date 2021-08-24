تراجع الدولار الأميركي عالميا

الوكيل الإخباري - تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي، وعلى وشك ملامسة أدنى مستوى في أسبوع المسجل بالأمس، وذلك في ظل تباطؤ عمليات شراء العملة الأميركية.

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وبحسب وول ستريت جورنال، انخفض مؤشر الدولار بأقل من 0.1 بالمئة، إلى مستوى 92.95 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم، عند 92.99 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.08 نقطة.

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