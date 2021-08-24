الثلاثاء 24-08-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

الطراونة : الشهر القادم حاسم في الاردن

مهم لمتلقي اللقاح الصيني حول دخول السعودية

تعطل حافلة يربك السير ويتسبب بازدحام خانق في شارع الاستقلال

السعودية..انخفاض ملحوظ بإصابات ووفيات كورونا

ضبط سائق يدخن الأرجيلة أثناء القيادة

ارتفاع متوسط سرعة خدمات الإنترنت في الأردن مع نهاية النصف الأول للعام الحالي

نقابة الصحفيين تحدد يوم 15 تشرين اول موعدا لانتخاباتها

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى اللوزي

الثلاثاء، 24-08-2021 04:52 م

تراجع الدولار الأميركي عالميا

دولارات


الوكيل الإخباري - تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي، وعلى وشك ملامسة أدنى مستوى في أسبوع المسجل بالأمس، وذلك في ظل تباطؤ عمليات شراء العملة الأميركية.

اضافة اعلان


وبحسب وول ستريت جورنال، انخفض مؤشر الدولار بأقل من 0.1 بالمئة، إلى مستوى 92.95 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم، عند 92.99 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.08 نقطة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6124decb42360448ed755a1a

السعودية تمتلك ثروة بقيمة 1.3 تريليون دولار في باطن الأرض

17-4

انخفاض أسعار الذهب عالميا

5-81 (2)

ما الرابط بين كورونا وأسعار العملات المشفرة؟

النفط

أسعار النفط تواصل ارتفاعها

ذهب

أسعار الذهب الثلاثاء 24/8/2021

143-102722-price-dollar-lebanon-monday-may-17-2021_700x400

المكسيك تقول إنها ستحصل على 12.1 مليار دولار في حقوق سحب خاصة جديدة لصندوق النقد

أخبار متعلقة
نفط

ارتفاع أسعار النفط عالميا

612344584c59b7361732c6c4

الدولار يتراجع عن قمة 9 أشهر

1212056405

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا لأعلى مستوى في 9 أشهر

أسعار-الهب-70ywwbohbw0q23dp1dfznpbyelrsvvvllv9vk5jscfy

تراجع أسعار الذهب عالميا

دولارات

تراجع الدولار الأميركي عالميا

دولار

ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في أسبوع