تراجع الدولار الأميركي عالميا

الوكيل الإخباري - تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأميركية العالمية اليوم الجمعة، مقابل سلة من العملات العالمية، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي، مبتعدا عن أعلى مستوى في أسبوعين، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح، بالتزامن مع تباطؤ عمليات شراء العملة الأميركية كأفضل استثمار متاح في ظل توالي تصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي، والتي تظهر مدى الانقسام حيال مستقبل تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

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وبحسب وول ستريت جورنال، فقد انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة إلى مستوى 92.33 نقطة، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 92.53 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.55 نقطة.



وأنهى مؤشر الدولار الأميركي تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2 بالمئة، في أول خسارة في غضون 4 أيام الأخيرة بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح، بعدما سجل في اليوم السابق أعلى مستوى في أسبوعين عند 92.86 نقطة.

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